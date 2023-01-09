Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экипажи российских танков Т-72Б3, входящие в состав ВВО (Восточного военного округа) помогают продвигаться подразделениям армии России во всех направлениях СВО, пишут «Известия», ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Главная задача танкистов – поражение огневых точек и укрепленных позиций неприятеля. Российские бойцы ведут эффективную и уверенную работу, несмотря на то, что ВСУ массово используют различные противотанковые средства.

Командир экипажа с позывным «Пятница» рассказал, что украинские боевики боятся российских танков. Они делают все для того, чтобы танк не проехал. А поэтому закладывают мины, копают, ставят бетонные треугольники. Но наши экипажи все равно находят способ, как решить эту ситуацию.

Российские военнослужащие выезжают на выполнение боевых заданий до 5 раз за день. Огонь ведут как прямой наводкой, так и полупрямой на расстоянии до 5 километров.

Вам может понравиться

РВ: в «Артемовскую мясорубку» продолжают прибывать свежие резервы ВСУ с военной техникой НАТО

Как сообщает издание «Русская весна», в район населенного пункта Артемовск, где продолжаются ожесточенные боевые действия, начали прибывать свежие резервы вооруженных сил Украины вместе с техникой НАТО. Военные корреспонденты издания выложили

Ситников: потери ВСУ на донбасском фронте уже достигли батальона в неделю

Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников в своем новом материале, активно развивается наступательная операция российских вооруженных сил на донбасском направлении. В районе населенных пунктов Бахмут (прежнее название Артемовск)

Киевский режим продолжает обстреливать Донецк, исключая любое перемирие

Как сообщает издание «Царьград», представители киевского режима в подтверждение своего заявления о невыполнении условий временного прекращения огня на период Рождества совершили очередной обстрел города Донецк из «натовской» артиллерии. По информации