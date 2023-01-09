Экипажи российских танков Т-72Б3, входящие в состав ВВО (Восточного военного округа) помогают продвигаться подразделениям армии России во всех направлениях СВО, пишут «Известия», ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Главная задача танкистов – поражение огневых точек и укрепленных позиций неприятеля. Российские бойцы ведут эффективную и уверенную работу, несмотря на то, что ВСУ массово используют различные противотанковые средства.

Командир экипажа с позывным «Пятница» рассказал, что украинские боевики боятся российских танков. Они делают все для того, чтобы танк не проехал. А поэтому закладывают мины, копают, ставят бетонные треугольники. Но наши экипажи все равно находят способ, как решить эту ситуацию.

Российские военнослужащие выезжают на выполнение боевых заданий до 5 раз за день. Огонь ведут как прямой наводкой, так и полупрямой на расстоянии до 5 километров.