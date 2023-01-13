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Польское издание Dziennik Wschodni опубликовало новость о том, что в Люблине была избита семья беженцев из Украины местными жителями, которые потребовали от них возвращаться к себе на родину.

Беженка из Украины по имени Ольга возвращалась с прогулки к себе домой в компании своей беременной дочери и 13-летнего сына, когда к ним на встречу вышло несколько мужчин с просьбой поделиться сигаретой. По словам Ольги, ее дочь ответила полякам, что никто из них не курит. При этом ее дочь общалась с мужчинами на польском языке, но с ярко выраженным акцентом, что и послужило предлогом для агрессии.

Когда ее сын попытался вызвать полицию, поляки повалили его на землю и начали бить ногами. При этом женщины пытались защитить парня, однако в итоге тоже пострадали от напавших поляков. Несколько местных прохожих просто наблюдали за дракой, по словам Оксаны, даже не попытавшись отреагировать на крики о помощи. В итоге вся семья попала в больницу, а у подростка был диагностирован перелом пальца.

Польская полиция уже опознала двух напавших на украинскую семью беженцев молодых людей. Ими оказались граждане Польши в возрасте 25 и 30 лет, против которых началось расследование.

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