Недавно стало известно, что Риши Сунак объявил о поставках 14 британских танков Challenger II для вооруженных сил Украины. При этом старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг в своей аналитической колонке для издания The Observer написал, что информация о предоставлении Украине современных западных танков означает, что ВСУ в скором времени смогут возобновить свое контрнаступление.

Британский эксперт считает, что после получения современных танков украинские вооруженные силы могут в течение следующих шести месяцев подготовить широкомасштабное контрнаступление. Однако успех украинского наступления зависит не только от танков. Уотлинг считает, что западные партнеры должны также передать достаточное количество бронированных машин пехоты, таких как Marder и Bradley.

В ином случае, как считает военный эксперт, украинская армия может столкнуться с огромными потерями в личном составе от огня артиллерии во время своего наступления, что может в будущем стать катастрофой, так как ВСУ израсходует все свои боеспособные резервы.

При этом Уотлинг отмечает, что западные танки намного тяжелее советских танков. При этом все инженерные и эвакуационные машины ВСУ разрабатывались для обслуживания танков советского образца.