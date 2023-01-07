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Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, третий артиллерийский обстрел жилых кварталов Макеевки в ДНР был осуществлен со стороны ВСУ за утро субботы 7 января. Таким образом, украинская армия в открытую демонстрирует свое игнорирование режима тишины на Рождество.

Сообщается, что Червоногвардейский район Макеевки был обстрелян артиллерийскими подразделениями украинской армии с применением 155-мм снарядов. Всего было выпущено 8 снарядов по жилому району города.

Ранним утром вооруженные силы Украины уже совершили обстрел жилых районов Макеевки, выпустив 6 реактивных снарядов из реактивной системы залпового огня и 6 артиллерийский снарядов натовского стандарта 155-мм. Всего в рождественскую ночь украинская артиллерия семь раз произвела обстрелы населенных пунктов, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики.

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