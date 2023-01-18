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Глава российской делегации на переговорах в Австрии, касательно вопросов военной безопасности и контроля над вооружениями, Константин Гаврилов заявил, что Запад совместно с киевским руководством в любое время могут завершить вооруженный конфликт на Украине. Об этом передает РИА Новости.

По словам Гаврилова, чтобы украинский конфликт подошел к концу, необходимо просто выполнить условия, поставленные Российской Федерацией. Киевский режим и страны Запада проинформированы главными предложениями РФ относительно демилитаризации и денацификации Украины. Также устранению угроз, которые исходят с территории Украины, в отношении в конституционно закрепленных границ Российской Федерации.

Он подчеркнул, что американское правительство всеми возможными методами старается сделать украинский конфликт еще более ужесточенным. По словам российского дипломата, на данный момент территория Украины является полигоном для испытания западного оружия. Гаврилов подчеркнул, что Российская Федерация обязательно добьется успеха в специальной военной операции, достигнув в ее ходе поставленных целей.

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