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Основной боевой танк вооруженных сил Германии Leopard по своим основным характеристикам уступает российскому танку Т-90М «Прорыв». Об этом в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru заявил заместитель главы комитета по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, что 24 января немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление о том, что дал разрешение отправить на территорию Украины как минимум одну танковую роту, состоящую из десяти боевых машин Leopard 2A6. При этом американские СМИ пишут о том, что США могут одобрить поставки 30 своих танков Abrams для ВСУ.

Депутат Швыктин отметил, что немецкие танки обладают хорошей ремонтопригодностью и сильной огневой мощью. Однако, по его словам, они все равно уступают российским танкам Т-90М «Прорыв». Именно по этой причине российский депутат предлагает в кратчайшие сроки максимально ускорить производство танков Т-90М.

Также свою оценку западных танков дал и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник в запасе Андрей Кошкин, который заявил, что немецкие танки значительно превосходят британские боевые машины Challenger 2 и французский Leclerc. А вот американские танки Abrams, по его словам, являются очень сложными в техническом плане из-за турбинного двигателя от вертолета, что делает его очень сложным и капризным в бою.

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