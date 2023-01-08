Во время беседы с корреспондентом портала Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ему ничего не известно об обсуждении завершения украинского конфликта по «корейскому сценарию».

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что высшее политическое руководство Российской Федерации рассматривает в качестве одного из вариантов завершения специальной военной операции «корейский сценарий», который предполагает разделение Украины на части с утратой Киевом контроля над определенной частью своей территории.

Российский депутат Чепа отметил, что он ничего не слышал о том, что российское руководство всерьез обсуждало данный сценарий завершения спецоперации на территории Украины. При этом Чепа добавил, что в данный момент трудно давать прогнозы по вариантам завершения украинского конфликта.