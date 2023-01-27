Правительство Дании не будет отправлять на Украину боевые танки. Об этом заявил глава Минобороны Якоб Эллеман-Йенсен.

Он пояснил, что такое решение обусловлено тем, что на вооружении страны стоит всего лишь 44 танка. Из них 14 боевых машин находятся в странах Балтии вместе с военными НАТО. Данные танки требуются самой стране для обеспечения безопасности.

Эллеман-Йенсен отметил, что в ВС Дании должен быть баланс. Кроме того, в стране должна присутствовать техника, чтобы обучать солдат работе на ней.

При этом Украина пока не запрашивала танки у Дании. Но если запрос придет, правительство страны рассмотрит его.

Ранее Андрей Ермак, глава офиса украинского президента, рассказал, что Киев получит 60 танков PT-91 Twardy из Польши.