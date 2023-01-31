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Согласно информация британского издания Daily Mail, представители частной военной компании «Вагнер» ведут совместные разработки по созданию беспилотных летательных аппаратов с китайскими спецслужбами. Дроны будут оснащаться взрывчаткой. И могут быть использованы для атак как на военные, так и на гражданские цели, говорится в издании.

Сообщается, что разработка ведется под строжайшим секретом, а связь между «Вагнером» и представителями Китая держится путем защищенных интернет-сетей. Одна действует в России, а вторая – непосредственно в КНР. Через эти сети ведется передача данных по военным разработкам.

ЧВК «Вагнер» имеет в своем распоряжении «бот-ферму». Сотрудники компании проводят исследования в области информационных технологий и беспилотных летательных аппаратов. В публикации сообщается, что новые дроны будут направлены в зону СВО для использования российскими военными во время наступательных действий на Украине. Журналисты британского издания отмечают, что Пекин отрицает свою причастность к конфликту на Украине.

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