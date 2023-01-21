Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации, один из сотрудников офиса генерального прокурора Украины по имени Иван Чижевский заявил о том, что следователи его ведомства не смогли достоверно установить, что используемые Российской Федерацией ударные беспилотные летательные аппараты имеют иранское происхождение.

Украинский канал «Суспильне» цитирует Чижевского, который заявил, что в настоящий момент идет досудебное разбирательство, которое займет довольно длительный период времени. При этом Чижевский отметил, что на данном этапе следователи не смогли установить связь между Ираном и российскими ударными беспилотниками.

Чижевский также добавил, что следователи украинской прокуратуры настаивают на проведении более широкомасштабной экспертизы с привлечением большого числа экспертов различного уровня. В данный момент следователи прокуратуры пытаются выяснить, почему ударные дроны Ирана и России имеют визуальное сходство.