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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации, один из сотрудников офиса генерального прокурора Украины по имени Иван Чижевский заявил о том, что следователи его ведомства не смогли достоверно установить, что используемые Российской Федерацией ударные беспилотные летательные аппараты имеют иранское происхождение.

Украинский канал «Суспильне» цитирует Чижевского, который заявил, что в настоящий момент идет досудебное разбирательство, которое займет довольно длительный период времени. При этом Чижевский отметил, что на данном этапе следователи не смогли установить связь между Ираном и российскими ударными беспилотниками.

Чижевский также добавил, что следователи украинской прокуратуры настаивают на проведении более широкомасштабной экспертизы с привлечением большого числа экспертов различного уровня. В данный момент следователи прокуратуры пытаются выяснить, почему ударные дроны Ирана и России имеют визуальное сходство.

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