Военнослужащие ВСУ проходят военную подготовку на полигонах нескольких стран-участниц НАТО, где их готовят к ведению боевых действий в городской застройке. По этой причине аудитория издания Breitbart предложила американским военным инструкторам после завершения обучения украинских военнослужащих открыть военные курсы для талибов («Талибан» является террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).

Читатели Breitbart в комментариях отметили, что американским инструкторам даже не придется слишком стараться, так как талибы уже умеют обращаться с оружием американского производства, которое в большом количестве было оставлено вооруженными силами США после выхода из Афганистана.

Напомним, что лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил о том, что в Госдуме прозвучала идея легализовать деятельность частной военной компании «Вагнер». По его словам, ни у кого нет сомнений, что ЧВК «Вагнер» героически отстаивают интересы России, именно поэтому нужно принять соответствующий закон.