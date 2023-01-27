Во время интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что возглавляемое им предприятие ведет на данный момент работы по созданию разведывательно-ударных коптеров для нужд военнослужащих в зоне СВО. Новые дроны смогут атаковать позиции противника в составе целого роя.

По его словам, «Ростех» ведет разработку малых тактических дронов, которые будут вести воздушную разведку, в автоматическом режиме обнаруживать противника, наводить артиллерию и корректировать ее огонь. Еще одной особенностью дронов станет возможность сбрасывания гранат на позиции противника.

Сергей Чемезов заявил, что представители Министерства обороны России вместе с конструкторами «Ростеха» прекрасно понимают, что современные реалии ведения боевых действий подразумевают широкое использование БПЛА различных типов. Именно поэтому, по словам главы госкорпорации, предприятие «Ростех» готово поставлять БПЛА в строгом соответствии с требованиями Министерства обороны РФ.