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В своем YouTube-канале бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог сдержать свое обещание и начать очередное контрнаступление в зимний период. При этом Соскин уверен, что планы начать контрнаступление ВСУ весной еще более нереалистичные.

Напомним, что глава украинского ГУР Кирилл Буданов в своем интервью для телеканала ABC сообщил о том, что боевые действия со стороны ВСУ будут активизированы уже этой весной. При этом Соскин не разделяет оптимизма Буданова и заявляет, что до весны стране еще нужно дожить экономически и финансово.

Бывший советник президента Украины подытожил, что фактически своим отказом поставлять современные западные танки, Запад просто предал Украину. Поэтому, по словам Соскина, у ВСУ нет перспектив осуществить успешное контрнаступление весной. В настоящий момент киевский режим находится в очень опасной и тяжелой ситуации, резюмировал бывший советник.

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