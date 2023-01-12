Джон Салливан, ранее занимавший пост представителя МИД США в России, рассказал, что во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным он не заметил никаких признаков возможной болезни российского лидера. Напротив, отметил Салливан, Путин всегда был в отличной физической форме. Поэтому, по его мнению, предполагать, что у российского президента есть серьезные проблемы со здоровьем, нет смысла.

Такое заявление сделал бывший посол США в России Джон Салливан в интервью изданию The Foreign Policy. Он отметил, что американская разведка достаточно часто совершает ошибки относительно оценки здоровья иностранных лидеров других государств.

Салливан подчеркнул, что во время его встречи с Владимиром Путиным в 2021 году, он даже подумал о том, что для 69-летнего мужчины он находится в отменной физической форме. «У него были ясные глаза», – подчеркнул экс-посол США.

В 2022 году у Салливана больше не было возможности осуществления личной встречи с российским президентом. Однако все изменения во внешности Путина, о которых пишет западная пресса, связаны со стрессом и не более, уверен Салливан.