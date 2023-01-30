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Бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с журналистами газеты «Взгляд» заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц, скорее всего, в ближайшее время сделает объявление о снятии с должности главы МИД Анналены Бербок.

По его словам, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок не способна здраво анализировать свои поступки в публичной плоскости. Гердт считает, что Бербок сделала несколько заявлений, которые резко отличались от политического курса немецкого канцлера, что не могло не остаться незамеченным.

По мнению Гердта, Бербок защищает интересы Вашингтона, а не населения Германии. Так как все ее заявления идут в разрез с мнением большинства простых жителей ФРГ по вопросу оказания помощи киевскому режиму.

Бывший немецкий депутат считает, что своими заявлениями Бербок давала понять немецкому канцлеру, что Вашингтон не согласен с его позицией. При этом любому другому политику такие заявления стоили бы должности уже давно, но только не ставленнику Белого дома, как считает Гердт.

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