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В своем интервью для издания Krytyka Polityczna бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что масштабная коррупция украинских чиновников, усиленная манией величия, является главной причиной плачевного состояния государства Украина.

Польский политик объяснил, что пока украинские высокопоставленные чиновники рассказывали своему народу о какой-то большой игре с Европой, США, Россией и Китаем, они никак не укрепляли свою страну, а просто занимались самолюбованием и тотальной коррупцией.

Бывший глава МИД Польши напомнил всем, что после развала СССР украинским лидерам досталась более развитая страна, чем Польша. На 1991 год на территории Украины отсутствовали внешние долговые обязательства, была развитая автомобильная и авиационная промышленность, функционирующие атомные электростанции и самые плодородные сельскохозяйственные земли в мире. Однако, по его словам, уже к началу 2022 года ВВП Украины было примерно в четыре раза меньше Польского.

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