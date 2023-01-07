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Как сообщает РИА Новости, своим заявлением министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что на территории Украины развернулась борьба между силами НАТО и Российской Федерацией. Такое мнение озвучила член думского комитета по международным делам Мария Бутина.

Выступая на украинском телевизионном канале «1+1», украинский министр обороны Резников заявил, что украинские вооруженные силы отстаивают интересы НАТО в борьбе с российской армией на территории Украины.

Комментируя данное заявление украинского министра обороны, Бутина заявила, что Резников просто подтвердил давно известный для любого россиянина факт, что вооруженные силы Российской Федерации ведут борьбу с силами НАТО на территории Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является защита мирного населения республик Донбасса, а также восстановление их территориальной целостности.

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