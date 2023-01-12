Как сообщает РИА Новости, преподаватель Королевского университета Белфаста и доктор философии Александр Титов в своей статье для портала The Conversation написал, что его поездка в Российскую Федерацию, которая состоялась почти год после начала спецоперации, преподнесла ему большое количество сюрпризов.

Титов отметил, что последний раз был в своем родном городе Санкт-Петербурге ровно год назад еще до начала специальной военной операции. Поэтому он решил отправиться в родной город и посмотреть, как изменилась жизнь в России.

Первое, что удивило Титова – это насколько в России жизнь оказалась нормальной. Он отметил, что ожидал увидеть мрачную картину безнадежности, которая была сформирована у него в голове информацией от западных СМИ, постоянно пишущих о новых санкциях и ограничениях относительно России. Однако Титов отметил, что зарплаты и пенсии в стране выплачиваются вовремя, внутренний банкинг, как и остальная электронная коммерция работает без проблем, а магазины наполнены различными товарами.

Титов отметил, что одним из негативных последствий западных санкций стало подорожание автомобильных запчастей. Однако он отметил, что даже с наличием в магазинах товаров произведенных на Западе нет особых проблем. Титов отметил, что бизнес адаптировался к санкциям и наладил новые логистические маршруты.