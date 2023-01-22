Заседание Контактной группы по Украине, призванное утвердить очередной согласованный транш новых вооружений для Киева, выдало более крупный «поток обещаний», но не решило важнейший вопрос – отправки немецких танков «Леопард-2». Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии завершило неделю щедрых поставок оружия от западных партнеров, но никаких «Леопардов-2» не дало», – отмечает Breaking Defense. Издание обратило особое внимание, что Германия – «не единственная, кто задерживает поставку основных боевых танков в Украину, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского».

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил после мероприятия: «Впечатление о том, что существует единая коалиция и что на пути стоит только Германия, неверно. Есть много союзников, которые говорят, что они разделяют точку зрения, по которой есть веские причины против», – и затем добавил, что «никто пока не может сказать, когда будет принято окончательное решение».

При этом «явной оппозиции в Европе по поводу поставок бронетехники в Украину не существовало, по крайней мере, публично», – подчеркивает американское издание. Позиция Германии имеет решающее значение для того, попадут ли западные основные боевые танки на Украину, потому что Берлин имеет право вето на реэкспорт Leopard.

По сравнению с другими 11 европейскими странами, которые в настоящее время эксплуатируют этот тип танков, поскольку они производятся немецкой компанией Rheinmetall. Это означает, что танки по закону не могут быть переданы другому иностранному государству без специального разрешения от Германии.

Считается, что нежелание Германии связано с попыткой реализовать более широкие коалиционные усилия, которые включали бы поставку американских танков M1 Abrams в обмен на одобрение Leopard 2. Вашингтон утверждает, что логистические затраты Abrams были бы слишком непомерно высокими, чтобы рассматривать такой шаг, поясняет Breaking Defense.

Но, как и в прочих западных изданиях, здесь старательно замалчивается еще один аспект: боязнь высоких потерь своих «флагманских» танков. Тем более, что и «Леопарды», и «Абрамсы» ориентированы прежде всего на экспорт за рубеж.

Хотя остается неясным, изменится ли ситуация в отношении поставок Киеву танков Leopard 2, на этой неделе была подписана волна новых пакетов военной помощи от нескольких поддерживающих Украину стран, крупнейший из которых, вполне естественно, выделило Министерство обороны США – на дополнительные 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, с февраля 2022 года общие расходы Вашингтона на вооружение Украины достигли 26,7 миллиарда долларов.

Вслед за министрами обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, подписавших немногим ранее так называемое «Таллиннское обязательство» о совместной поставке оружия Украине, к этой инициативе присоединились высокопоставленные чиновники из Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии. В Breaking Defense указали полный перечень этих «пожертвований» для каждой страны:

Дания – передача Украине всех 19 колесных 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, имеющихся на вооружении армии этой страны.

Чехия – обязательство увеличить национальные военно-промышленные мощности по выпуску крупнокалиберных боеприпасов, гаубиц и бронетранспортеров.

Эстония – 155-мм гаубицы FH-70 и 122-мм Д-30, «тысячи» выстрелов 155-мм калибра, машины поддержки артиллерийских частей, «сотни» противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 с боекомплектом.

Латвия – переносные ЗРК «Стингер», два вертолета Ми-17, «десятки» пулеметов и боеприпасов, «десятки» неуказанных БПЛА.

Литва – «десятки» зенитных орудий L-70 шведского производства и «десятки тысяч» боеприпасов к ним, и два вертолета Ми-8. Дополнительные 40 миллионов евро будут выделены в 2023 году на закупку БПЛА и технологий борьбы с дронами противника.

Польша – 57-мм зенитные автоматы С-60 советского производства 1960-х годов и 70 000 единиц боеприпасов к ним. Варшава также продолжит поставки 155-мм гаубиц KRAB. Подготовлены к отправке основные боевые танки Leopard 2.

Словакия – участие в возможных совместных поставках танков, БМП, ЗРК, а также «увеличение производства гаубиц, оборудования для разминирования и боеприпасов».

Великобритания (самый крупный пакет после США) – рота основных боевых танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами (соответственно 12 и 2 единиц), 155-мм самоходных орудия AS90, «сотни» тактических автомашин класса MRAP; «десятки» БПЛА для поддержки украинской артиллерии; 100 000 артиллерийских выстрелов; «сотни» ракет для РСЗО, ЗРК Starstreak средней дальности, 600 противотанковых барражирующих боеприпасов Brimstone.

Также было объявлено о других европейских пакетах военной помощи, не входящих в Таллиннское обязательство:

Финляндия одобрила свой пакет поставок Украине из «тяжелой артиллерии и боеприпасов» – сразу на 400 миллионов евро. В целом, по данным министерства обороны Финляндии, выделено уже 590 миллионов евро на закупку вооружений для Украины.

Швеция предоставила вооружений на сумму 420 миллионов долларов, включая 12 155-мм САУ Archer, до 50 боевых машин пехоты CV90, безоткатные орудия и противотанковые комплексы NLAW.