Германия приступает к ускоренному процессу закупок для переоснащения Бундесвера в течение следующих трех лет, включая «персональное снаряжение каждого солдата». Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Решение о «полном переоснащении» личного состава германского Бундесвера было обнародовано официальным представителем министерства обороны Германии на Международной конференции по бронетехнике, проходящей в Лондоне. Оно последовало вскоре после того, как Берлин объявил после долгих споров и задержек, что он наконец согласился отправить 14 основных боевых танков Leopard 2A6 в Украину.

Что касается немецких военных, их прежние планы предполагали закупить новые типы военной техники и снаряжения в период примерно до 2028 или 2029 года, но теперь решено осуществить все это в более ранние сроки. Германский чиновник, «имя которого не указано согласно требованиям конференции» о секретности, пояснил: «Прежде всего, речь идет о защитном снаряжении, касках, очках ночного видения, рюкзаках и тому подобном. Мы сдвинули его вперед с целью вооружить каждого солдата немецких вооруженных сил в течение следующих трех лет».

Финансирование закупок предметов снаряжения будет предоставлено из специального фонда вооружений правительства в размере 100 миллиардов евро, что является «прорывным увеличением расходов на оборону» после десятилетий недофинансирования.

Чиновник также сказал, что Германия также планирует продолжить усилия по поддержанию своего военного потенциала тем, чтобы «все танки Leopard были модернизированы до конфигурации 2A7». Ожидается, что эти машины останутся на вооружении примерно до 2045 года «или, может быть, чуть дольше», а затем уступят место франко-германской «основной наземной боевой системе» (MGCS), которая также призвана заменить и нынешний французский основной боевой танк Leclerc.

Среди ряда других ключевых закупок для Бундесвера немецкий чиновник отметил, что ведутся переговоры по контракту на 133 бронетранспортера Boxer Heavy Weapons (HWC), поставки которых начнутся в 2025 году и продлятся до 2030 года. Он пояснил, что мотопехотные батальоны получат 150 этих новых машин, которые могут быть настроены на стандарт Boxer HWC или на альтернативную платформу.

«Это то, что мы хотим решить и заключить контракт, как только сможем, чтобы поставки могли начаться где-то в районе 2028 года», – сказал он о последней закупке.

Кроме того, продолжаются обсуждения будущего нового типа бронетранспортера FUCHS, и при этом Берлин «очень заинтересован» в машине Patria 6×6, намереваясь присоединиться к возглавляемой финнами программе их производства Common Armored Vehicle System (CAVS). Один из вариантов состоит в том, что платформа Patria может быть закуплена не для всех бронетранспортеров, которые есть на вооружении Бундесвера и нуждаются в замене, а «лишь для некоторых из них», – добавил чиновник.

По его словам, решение о партнерстве с Финляндией соответствует подходу Германии к закупкам готовых военных решений там, где это имеет смысл. «Мы, безусловно, могли бы разработать что-то подобное CAVS целиком нашей национальной промышленностью, но это стоило бы нам где-то от семи до девяти лет, прежде чем их можно было бы внедрить», – объяснил он.

Что касается артиллерии средней дальности огневой поддержки с закрытых позиций, то 155-мм самоходная гаубица PzH 2000 будет находиться на вооружении Бундесвера «возможно» еще 15-20 лет, но «выявлена потребность» в дополнительных колесных средствах поддержки. «Они могут быть основаны на платформе Boxer, которая на данный момент является более или менее предпочтительным вариантом, потому что она почти готова, или, по крайней мере, продвинулась к большему, чем прототип», – сказал чиновник.

Наконец, Германия согласилась предоставить НАТО полноценную оперативную сухопутную дивизию в 2025 году – для поддержки Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF). При этом долгосрочные цели по предоставлению современной механизированной дивизии к 2027 году и еще двух дивизий для альянс к 2031 году также остаются в силе.

«Речь идет о 30 000 военнослужащих, а не о нынешних 6 000, согласно новому плану НАТО по VJTF. Это подразделения полной боеготовности на постоянной основе, со всем тем, что должно быть в их распоряжении, чтобы немедленно вступить в бой», – отметил немецкий военный чиновник.