Как сообщает портал «Военное дело», военнослужащие вооруженных сил Украины выложили в Сеть видео с проездом по улицам населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут), за контроль над которым сейчас идут ожесточенные сражения.

Украинский солдат, являющийся автором ролика, указывает, что данное видео снято 20 января 2023 года. Как можно видеть на опубликованных кадрах, в домах мирных жителей выбиты все окна, а столбы с городским освещением лежат поваленными на дороге. Также в городе присутствуют воронки от артиллерийских снарядов и сгоревшие автомобили.

В начале ролика показывается пункт эвакуации раненных бойцов ВСУ, возле входа в который лежит большое количество носилок. Украинский военнослужащий во время съемки ролика говорит, что Бахмут все еще находится под контролем ВСУ, но «утюжат его знатно».

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой было обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.