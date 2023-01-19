Военнослужащие войск противовоздушной обороны в Белогодской области смогли найти способ избегания ударов со стороны ВСУ. Соответствующая информация появилась на Телеграм-канале Mash.

Российские военнослужащие смогли вычислить расписание американских спутников-шпионов. После того, как один из спутников прилетает над их позициями, они тут же перемещают технику на другое место дислокации. Такая тактика приносит хорошие результаты.

Так, согласно сообщению ТГ-канала, спутники передают украинским артиллеристам данные, они выпускают партии ракет из систем «Хаймарс» и «Ольха» только впустую, ведь наши бойцы уже успели сменить позиции.

Напомним, что Российская Федерация продолжает проведение специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Член комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что под Артемовском и Марьинкой идут ожесточенные бои, в которых противник несет колоссальные потери.