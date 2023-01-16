Военные компании «Вагнер» вытеснили ВСУ с позиций около Артемовска (укр. Бахмут) южнее поселения Клещеевка. На данный момент поселок полностью окружен. Неприятель остался без шансов выйти оттуда живым, если не согласится сложить оружие.

Ранее сообщалось, что бойцы Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», зачистили западные районы Соледара от врага. Сейчас там находят отдельных военных ВСУ, которые скрываются в подземных шахтах.

Также военные России заняли соляной рудник №7, а «вагнеровцы» ведут бои за освобождение ж/д станции Соль, которая находится севернее Бахмута. Большую часть этой территории контролируют наши войска.

Тяжелые уличные бои идут и в Артемовске. Продвижение идет со всех сторон города, но это не главная задача «вагнеровцев». Их цель – ликвидировать максимум боевой техники врага и его личного состава.