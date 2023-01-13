Бойцы спецназа донецкого батальона смогли захватить позиции неприятеля. Об этом сообщает портал «Русская Весна».

По информации, в локации, где находились бойцы ВСУ, было проведено длительное огневое воздействие. С российской стороны работала артиллерия, были применены ударные беспилотники ДНР.

В результате этих действий ВСУ были вынуждены уйти со своих позиций. Их сразу же заняли штурмовики первого батальона спецназа ДНР.

Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года и сейчас продолжает решение поставленных задач.

Ранее Андрей Гурулев, член комитета Госдумы рассказал, что украинские вооруженные силы несут серьезные потери под Марьинкой и Артемовском.