ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы спецназа донецкого батальона смогли захватить позиции неприятеля. Об этом сообщает портал «Русская Весна».

По информации, в локации, где находились бойцы ВСУ, было проведено длительное огневое воздействие. С российской стороны работала артиллерия, были применены ударные беспилотники ДНР.

В результате этих действий ВСУ были вынуждены уйти со своих позиций. Их сразу же заняли штурмовики первого батальона спецназа ДНР.

Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года и сейчас продолжает решение поставленных задач.

Ранее Андрей Гурулев, член комитета Госдумы рассказал, что украинские вооруженные силы несут серьезные потери под Марьинкой и Артемовском.

Вам может понравиться

ISW: Зеленский, скорее всего, имел в виду нахождение ВСУ на позициях рядом с Соледаром, но не в нем самом

У американского института изучения вооруженных конфликтов (ISW) появились подозрения, относительно развития ситуации в Соледаре и окрестностях на Артемовском направлении. Очень непривычные формулировки решили использовать американские эксперты, в своих комментариях по

Американский полковник сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером

Город Артемовск (укр. Бахмут) стал для главы Украины Владимира Зеленского аналогией одержимости Гитлера Сталинградом. Об этом рассказал полковник Дуглас Макгрегор, который ранее занимал должность бывшего советника Пентагона. Он отметил, что

Times: бывший премьер Великобритании Джонсон пропал с фотографии после сообщения о неудачном запуске спутника

Как сообщает британская газета The Times в своем материале, с официального снимка, который был размещен на страничке министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Гранта Шэппса в одной