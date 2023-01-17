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В Telegram-канале проекта WarGonzo и ЧВК «Вагнер» было опубликовано видео, на котором можно увидеть гору трупов солдат вооруженных сил Украины. Бойцы ЧВК «Вагнер» показали на опубликованном видео результат того, что происходит с теми, кто решил сражаться с «музыкантами» до последнего.

При этом бойцы частной военной компании «Вагнер» с уважением относятся к своему противнику, по этой причине трупы украинских солдат аккуратно складывают вдоль дороги, чтобы украинская сторона смогла забрать их к себе. При этом некоторые трупы даже приходится эвакуировать из зоны боевых действий.

В своем Telegram-канале представители ЧВК «Вагнер» написали, что их бойцы «не сражаются с мертвыми». По этой причине, если украинская сторона выразит желание забрать тела своих погибших воинов, то со стороны «музыкантов» не будет никаких вопросов. Однако пока украинская сторона не выразила своего желания забрать тела своих сослуживцев, которые пали в бою.

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