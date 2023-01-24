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Как сообщает РИА Новости, Жозеп Боррель, являющийся главным представителем ЕС по внешней политике и безопасности заявил о том, что Российская Федерация может представлять угрозу даже в космосе. Он отметил, что Россия может осуществлять кибератаки на космические спутники. К тому же, по его утверждению, у РФ есть все возможности, чтобы уничтожить любой спутник при помощи противоспутникового оружия.

В ходе своего выступления на 15-й Европейской космической конференции Жозеп Боррель заявил, что еще в 2021 году Россией были проведены испытания антиспутникового оружия. Таким образом, по словам Борреля, Россия заявила всему миру о том, что может уничтожить любой спутник в космосе. «Если они смогли совершить это со своим спутником, то они могут это сделать и с нашими спутниками», – заявил Боррель.

Согласно словам представителя ЕС, на орбите в космосе находится более 5 тысяч спутников, и 10% из них предназначены для военной обороны. А многие являются двойными – гражданского назначения и военного. «Данные спутники предоставляют очень важную информацию для безопасности и обороны», – отметил Жозеп Боррель.

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