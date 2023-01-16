Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию своего посещения украинской столицы, несмотря на запрет въезда на территорию Украины. Он отметил, что в Киеве он был в 2020 году, хотя имел запрет на въезд в страну.

Журналист рассказал, что запрет на въезд на Украину у него был и ранее, еще с 2014 года. Но это вовсе не помещало ему приезжать в Киев по рабочим делам а также для посещения святых мест на Украине. Корчевников подчеркнул, что посещал украинскую столицу дважды за период существования запрета на въезд в страну. Он передал привет своим киевским друзьям, поблагодарив их за приглашение в гости, и пообещал, что скоро сможет принять приглашения.

Напомним, что ранее Борис Корчевников дал комментарий, касательно санкций, введенных против него киевским режимом. Он отметил, что украинские власти уже не знают, что делать, так как «страна умирает и обнуляется прямо на их глазах».