Доля поездок жителей России в период новогодних праздников в страны СНГ и ближнего зарубежья составила 60 %. Соответствующий материал появился на сайте РБК со ссылкой на социологические данные крупных российских операторов сотовой связи МТС и Мегафон.

Среди клиентов мобильного оператора связи МТС, кто решился в период зимних каникул на поездки за границу, свое предпочтение отдали странам СНГ и ближнего зарубежья 63%. То есть на 2023 год процент выехавших абонентов в эти страны вырос на 20 пунктов в сравнении с минувшим годом.

Мобильный оператор Мегафон приводит практически аналогичные данные. Доля его клиентов, которые выбрали страны СНГ и ближнего зарубежья также составила 63%. Однако по сравнением с прошедшим годом она выросла на целых 43 пункта.

Представители крупнейших российских мобильных операторов отметили, что большинство поездок их абоненты совершили в такие страны, как Грузия, Абхазия, Белоруссия, Казахстан. Также популярностью в период новогодних праздников пользовались такие страны, как ОАЭ и Турция.