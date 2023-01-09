Большая часть граждан Турции заявили, что Россия – дружественная для них страна. При этом около 90 процентов турецких жителей считают, что Соединенные Штаты Америки являются врагом. Такие данные опубликовал центр Gezici, которые стали известны в результате проведенного исследования.

Специалисты исследовательского центра провели опрос в 2022 году. В нем участвовали около 2500 человек, которые проживают в 24 провинциях Турции.

Мурат Гезичи, глава исследовательского центра, рассказал, что в турецком обществе сейчас появляется тенденция, что страна начинает все больше доверять России и ее правительству и отдаляется от западных стран.

По данным проведенного опроса, больше 60 процентов доли граждан Турции считают, что Россия для них друг. А около 70 процентов людей заявили, что РФ имеет большую роль в поддержании турецкой экономики.