Болгария является важным союзником Зеленского. Стало известно, что страна тайно поставляла в Киев топливо и вооружение времен советского союза еще с весны 2022 года. Об этом пишет Politico.

Кирилл Петков, бывший премьер-министр страны, рассказал, что третья часть боеприпасов, которую использовали ВСУ на начальном этапе спецоперации, была поставлена именно из Болгарии.

Он отметил, что из-за того, что политическая элита Болгарии подвержена пророссийским настроениям, власти страны не раскрывали свои действия о военной поддержке Киева и осуществляли поставки вооружения тайно. Для этого были задействованы компании-посредники.

Также стало известно, что Болгария является самым крупным экспортером дизельного топлива на Украину и поставляла 40% всего потребляемого в стране объема.