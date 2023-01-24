Как сообщает «Московский Комсомолец», замминистра информации Даниил Безсонов в своем Telegram-канале написал, что на Угледарском направлении российские вооруженные силы предприняли очень резкий и неожиданный рывок. Причем по информации Безсонова, данная атака оказалась настолько неожиданной для подразделений вооруженных сил Украины, что в начале наступления они были дезориенторованы.

Сообщается, что российские войска смогли перехватить радиосообщения украинских подразделений в начале российского наступления, по которым можно было понять, что в рядах украинских военнослужащих началась паника. Некоторые командиры украинских подразделений не отвечали на запросы своих рядовых, так как бежали с передовых позиций.

Напомним, что командир батальона «Восток» Александр Ходаковский также сообщал об активизации боевых действиях в районе Угледарского участка фронта. По его информации, на нескольких участках фронта российским подразделениям удалось продавить оборону противника. Сейчас идут ожесточенные бои.