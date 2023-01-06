Как сообщает в своем материале «Русская весна», правоохранительные органы Польши задержали 37-летнего белорусского «змагара». Оказалось, что после начала спецоперации и огромного наплыва беженцев из Украины на территорию Польши, бежавшие от политических репрессий граждане Белоруссии перешли из разряда второсортных беженцев в третий сорт.

Теперь многие белорусы, которые после событий неудавшегося госпереворота в августе 2020 года решили бежать из страны и оказались в соседней Польше, теряют свои рабочие места из-за наплыва беженцев с Украины. Вариантов, чтобы обеспечить свою семью, у белорусских горе-революционеров осталось не много: отправиться добровольцев воевать в рядах иностранного легиона ВСУ, просить милостыню на улице или попросту начать воровать.

Сообщается, что один из граждан Белоруссии на территории Польши решил стать грабителем. По данным местной полиции злоумышленник на протяжении нескольких месяцев обворовывал автозаправочные станции, которые находятся в Мазовецком и Люблинском воеводствах. В своем деле «змагар» использовал старенький автомобиль марки «Форд», несколько поддельных номерных знаков и топливные канистры.