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В 2023 году компания АвтоВАЗ представит первую партию электромобилей с названием Lada e-Largus, вернется к работам по сборке автомобиля LADA Vesta NG и начнет тестировать китайский вариатор.

Тестовые экземпляры Lada e-Largus будут готовы к концу текущего года, а в серийное производство электромобиль выйдет в Ижевске в первой половине следующего года.

Тестовую сборку Vesta NG ведут уже в Тольятти. Машины собирают, потом снова разбирают, проводят замеры и испытания. Это производство ранее находилось в Ижевске, но потом его перенесли в Тольятти. Ожидается, что цена автомобиля будет начинаться от 1 млн 600 тыс. рублей.

Рассказали в компании, что на автомобили LADA в ближайшее время будут ставить китайский вариатор. Работы по тестированию будут завершены к концу этого года, а уже в следующем автомобили с вариатором пойдут в производство.

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