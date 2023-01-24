Новые модели автомобилей «Москвич 5» и «Москвич 6» станут доступны для российских автолюбителей уже в текущем, 2023 году. По данным информационного ресурса Drom модель «Москвич 5» будет создана на базе лифтбека Sehol A5 Plus. А в основе модели «Москвич 6» будет китайский кроссовер JAC S7.

О том, на каких силовых установках будут работать отечественные новинки, данных пока нет. Ничего неизвестно и по объему производства этих автомобилей.

Всего на текущий год на вновь возрожденном заводе «Москвич» будет выпущено около пятидесяти тысяч автомобилей разных моделей.

Также дилерская сеть автомобильного завода была расширена, представительства появились в десяти крупных городах страны, среди которых Санкт-Петербург, Краснодар и другие.