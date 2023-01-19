Швеция и Финляндия давно хотят вступить в Североатлантический альянс. Они собирались это осуществить на фоне украинского конфликта, однако Турция воспользовалась своим правом вето. Но оба скандинавских государства заявили, что не собираются поддерживать терроризм, поэтому Анкара дала «зеленый свет» на пути в Альянс.

Однако стоит упомянуть акцию против Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была проведена в Швеции сторонниками Рабочей партии Курдистана. В ответ на это Турция отреагировала достаточно серьезно.

В шведском издании Aftonbladet было опубликовано заявление финского посла Томми Вестерлунда. Швеция и Финляндия являются развитыми странами, которые не обязаны «подпевать» Турции. «Нужно сохранять грань. Членство в НАТО будет, с нами США», – сказал финский дипломат. Подобное мнение выразила финский политик Эва Биоде, которая заявила: «необходимо показать Эрдогану, что на нас невозможно оказывать давление».

Читатели издания Haber7 написали в своих комментариях, что Турция должна наложить вето на эти страны. Еще несколько комментаторов посоветовали Турции выйти из Альянса.