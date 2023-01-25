Как сообщает РИА Новости, аудитория немецкого издания Die Welt подвергла резкой критике решение немецкого правительства, передать вооруженным силам Украины свои танки Leopard 2.

Большая часть аудитории немецкого издания отметила, что очередные поставки военной техники на Украину приведут к обострению на фронте и еще большим человеческим жертвам. Некоторые читатели также подчеркнули, что ничего хорошего для киевского режима эта новость не несет.

Читатель с ником Philip U написал, что отвратительно видеть, как правительство радуется тому, что в Украине на фронте погибнет еще сто тысяч солдат, благодаря новым поставкам вооружения. Также пользователь добавил, что киевский режим продолжает приносить свою страну в жертву ради цели, которую никогда не сможет достичь.

Другой пользователь с ником Anya N написала, что в власти Украины не долго радовались данному решению, ведь теперь они начали требовать поставить им истребители.