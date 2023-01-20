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Согласно сообщению РИА Новости, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российскими бойцами пресекаются попытки ВСУ провести контратаки под населенным пунктом Орехов. Вернуть контроль над четырьмя населенными пунктами ВСУ не удалось.

Ранее Владимир Рогов сообщил о локальном наступлении армии ВС России на Запорожском направлении – в районе населенного пункта Орехов. Российским бойцам в ходе сражений удалось взять под свой контроль четыре села в районе Орехова. Сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что армия ВС РФ смогла освободить село Лобковое, которое находится в 25 километрах от города Орехов.

Напомним, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в области референдума. Украинское правительство не признает итогов волеизъявления народа и продолжает вести обстрел территории Запорожской области. Под контролем России находится более 70% области, однако областной центр – город Запорожье контролируется киевским режимом.

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