ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно материалу издания «Московский Комсомолец», бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что отсутствие планов является главной проблемой украинского правительства. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что Украина не имеет собственных планов, ни долгосрочных, ни среднесрочных. Поэтому роль Украины на мировом уровне плачевна. При этом другие страны имеют вполне определенные планы, которые касаются Украины.

Арестович отметил, что если в стране не поменяется направление, то в конечном итоге она будет поглощена другими сильными государствами. Причем, по его словам, данная ситуация может произойти уже в ближайшее время.

Бывший советник офиса президента Украины заявил, что «нам необходимо приложить больше усилий, чтобы стать мировым игроком. В противном случае – нас съедят». Также он подчеркнул, что в «уникальном узле» заинтересовано много больших государств. И это США, Турция, Китай и страны Евросоюза.

Вам может понравиться

Health and Place: преодоление больших расстояний пожилыми людьми увеличивает продолжительность жизни

Специалисты из университета Цукубы определили, что люди в возрасте, которые много двигаются пешком или на велосипеде, имеют больше шансов прожить дольше и меньше шансов стать функциональными инвалидами. Исследование специалистов было

Defense News: Запад удваивает ставку на помощь Украине тяжелым вооружением

В преддверии важной встречи в Рамштайне для согласования общих планов Запада по поставкам оружия для Украины США и их союзники по НАТО озвучили свои возможности отправки все более тяжелых типов

План Вашингтона по захвату Крыма напугал американцев

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск выступил против того, чтобы США оказывали помощь Киеву в захвате Крыма. С таким позывом Маск опубликовал пост в социальной сети Twitter (заблокирован в