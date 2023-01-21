Согласно материалу издания «Московский Комсомолец», бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что отсутствие планов является главной проблемой украинского правительства. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что Украина не имеет собственных планов, ни долгосрочных, ни среднесрочных. Поэтому роль Украины на мировом уровне плачевна. При этом другие страны имеют вполне определенные планы, которые касаются Украины.

Арестович отметил, что если в стране не поменяется направление, то в конечном итоге она будет поглощена другими сильными государствами. Причем, по его словам, данная ситуация может произойти уже в ближайшее время.

Бывший советник офиса президента Украины заявил, что «нам необходимо приложить больше усилий, чтобы стать мировым игроком. В противном случае – нас съедят». Также он подчеркнул, что в «уникальном узле» заинтересовано много больших государств. И это США, Турция, Китай и страны Евросоюза.