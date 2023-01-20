Согласно сообщению «Московского комсомольца», в западных СМИ все время стараются нахваливать украинскую армию. Именно поэтому очень примечательными являются материалы, в которых иностранные эксперты признают качество и даже превосходство некоторых видов российской техники.

Так, в американском издании Forbes автор статьи похвалил российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор», назвав российскую технику «возможной будущей ступенью эволюции бронетехники во всем мире». Журналист отмечает, что конструкция пушки на обычном танке выполнена таким образом, что уничтожение целей выше или ниже (к примеру, в окопах или на крышах домов) просто не возможно.

Но российские конструкторы разработали другой вид, который способен осуществлять удары по нескольким объектам одновременно, даже в том случае, если объекты находятся на разной высоте.

В издании отмечается, что «Терминатор» оснащен крепкой броней новейшего поколения «Реликт». Также он имеет достаточно большую огневую мощь – 30-ти миллиметровые спаренные пушки, которые способны осуществлять по 12 выстрелов в секунду.