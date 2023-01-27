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Американское издание Politico опубликовало заявление экс-командира сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Он отметил, что переданные Киеву странами Запада танки Leopard 2 помогут украинской армии совершить контратаку на юго-восточном фронте.

По мнению Ходжеса, ВСУ намеревается провести наступление на юго-востоке, а если точнее – на Мариуполь и на Мелитополь. Удачное контрнаступление может дать возможность украинской армии перерезать «сухопутную зону России и Крыма». Он подчеркнул, что ВСУ намерены всеми силами отбить «сухопутный коридор» у ВС России.

Ранее сообщалось, что американское правительство рекомендует Зеленскому оставить Артемовск (украинское название Бахмут) и сосредоточить все силы для наступательных действий на юго-восточном направлении.

Отметим, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что, кроме немецких танков Leopard 2, Польша передаст на Украину 60 единиц танков. Причем 30 из них – основные боевые польские танки РТ-91.

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