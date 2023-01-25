ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Марк Кансиан, американский эксперт, рассказал, почему Вашингтон согласился отправить свои танки Абрамс в Киев. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Настоящая причина заключается только в том, чтобы мотивировать германские власти передать свои танки Леопард и убедить Берлин в том, что все европейские союзники Украины находятся в одинаковых условиях.

Также отправка американских танков нацелена на то, чтобы заставить Шольца, немецкого канцлера, дать разрешение другим странам на передачу танков Леопард на нужды ВСУ.

Ранее представитель Пентагона, Пэт Райдер, рассказал, что танки Абрамс – боевая техника, которая имеет сложности в обслуживании.

Также стало известно, что штатовские танки, которые Байден и его администрация решили отправить на Украину для ВСУ, будут на самом деле поставлены не ранее, чем через год.

Вам может понравиться

ISW больше не прогнозирует атаку ВС РФ территории Украины из Белоруссии

Американский институт изучения вооруженных конфликтов (ISW) сообщает, что прогноз, который был опубликован специалистами института относительно наступления российских войск с территории Белоруссии на Украину, теперь является маловероятным. Согласно информации ISW, эксперты

ВСУ потеряли 100 бойцов в попытке форсировать Днепр в окрестностях Новой Каховки

Как сообщает портал «Русская весна», противник продолжает прощупывать оборону российских подразделений вдоль реки Днепр, постоянно пытаясь отправить на другой берег диверсантов. Утром 24 января очередная попытка переправить на левый берег

Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после того, как произошел скандал, касающийся закупок продовольствия для армии ВСУ. Информация об увольнении Шаповалова появилась на официальном сайте украинского оборонного