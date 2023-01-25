Марк Кансиан, американский эксперт, рассказал, почему Вашингтон согласился отправить свои танки Абрамс в Киев. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Настоящая причина заключается только в том, чтобы мотивировать германские власти передать свои танки Леопард и убедить Берлин в том, что все европейские союзники Украины находятся в одинаковых условиях.

Также отправка американских танков нацелена на то, чтобы заставить Шольца, немецкого канцлера, дать разрешение другим странам на передачу танков Леопард на нужды ВСУ.

Ранее представитель Пентагона, Пэт Райдер, рассказал, что танки Абрамс – боевая техника, которая имеет сложности в обслуживании.

Также стало известно, что штатовские танки, которые Байден и его администрация решили отправить на Украину для ВСУ, будут на самом деле поставлены не ранее, чем через год.