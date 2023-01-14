Американским аналитическим центром стратегических и международных исследований (CSIS) была создана серия игр, моделирующих гипотетическое вторжение НОАК (Народно-освободиительная армия Китая) в Тайвань в 2026 году. Аналитическое интернет-издание 19FortyFive, ссылаясь на отчет полковника морской пехоты США в отставке Марка Кансиана, а также специалистов Мэтью Кансиана и Эрика Хегинботама, опубликовало некоторые подробности виртуального вооруженного конфликта.

Специалисты разыграли 23 возможных сценария. Большинство из проигранных сценариев, включающих в себя поддержку Тайбея армией США, свидетельствуют о том, что возможная атака китайской армии успешно будет отражена.

Однако сообщается, что во всех сценариях победа несла за собой большое количество потерь как в личном составе, так и в боевых кораблях и авиации. Согласно данным CSIS, гипотетические потери можно сравнить только с потерями, которые были во времена Второй мировой войны. Отмечается, что потрадала также и Япония, которая предоставляла свои аэродромы для авиации США.