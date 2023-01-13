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Американские власти зарегистрировали больше пятисот случаев выявления НЛО, сказано в отчете, который опубликовал офис Директора нацразведки. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении сказано, что на август 2022 года было зафиксировано 510 случаев небесных аномалий, которые не были опознаны и охвачены работой ведомства.

В разведке добавили, что общее число случаев упоминания НЛО постоянно увеличивается. К тому же они могут представлять опасность для полетов по воздушному пространству Штатов.

Официальный представитель Пентагона, рассказал, что организация серьезно относится к каждому сообщению о появлении неизвестных предметов в воздухе, космосе или на земле.

В соответствии с отчетом, большинство случаев зафиксировали пилоты американских ВВС, а также операторы, которые были свидетелями возникновения неопознанных объектов.

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