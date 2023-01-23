Кейтлин Джонстоун, известная американская писательница, считает, что те люди, которые критикуют политику российских властей, в действительности подвержены воздействию империализма Штатов.

Она рассказала в своем посте в Твиттере, что если человек говорит, что выступает против российской политики, потому что он антиимпериалист, но при этом поддерживает Америку в ее участии в украинском вооруженном конфликте, то он является лжецом. Джонстоун пишет, что люди, которые активно выступают с антироссийскими взглядами, являются самыми настоящими империалистами.

Также она рассказала, что эти люди не понимают в полной мере, какую роль Соединенные Штаты играют в развитии украинского военного конфликта. С ее слов, так называемые «антиимпериалисты» во всех бедах обвиняют власти России, однако являются «объективно неправыми».