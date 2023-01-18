РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинова сообщает, что из-за неправильных действий украинские артиллеристы очень часто осуществляют огневые удары по своим же военнослужащим.

Алаудинов отметил, что командование ВСУ перебрасывает на передовую большое количество малограмотных в тактических сражениях военнослужащих, которые из-за неправильного ведения боевых действий гибнут в бессчетном количестве. По словам командира «Ахмат», когда они производят окружение бойцов ВСУ, то их начинает накрывать украинская артиллерия. «Мы просто отходим, давая возможность самим украинцам уничтожать своих же бойцов», – рассказал Апты Алаудинов.

По его словам, за последние несколько дней на участке линии боевого соприкосновения от Соледара до Кременной, его группой были взяты в плен шесть украинских солдат. Пленные рассказали, что их «как бы подготавливали на какой-то базе, где они кололи дрова». Затем их забросили на передовую, где они провоевали только пару дней.