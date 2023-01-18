ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинова сообщает, что из-за неправильных действий украинские артиллеристы очень часто осуществляют огневые удары по своим же военнослужащим.

Алаудинов отметил, что командование ВСУ перебрасывает на передовую большое количество малограмотных в тактических сражениях военнослужащих, которые из-за неправильного ведения боевых действий гибнут в бессчетном количестве. По словам командира «Ахмат», когда они производят окружение бойцов ВСУ, то их начинает накрывать украинская артиллерия. «Мы просто отходим, давая возможность самим украинцам уничтожать своих же бойцов», – рассказал Апты Алаудинов.

По его словам, за последние несколько дней на участке линии боевого соприкосновения от Соледара до Кременной, его группой были взяты в плен шесть украинских солдат. Пленные рассказали, что их «как бы подготавливали на какой-то базе, где они кололи дрова». Затем их забросили на передовую, где они провоевали только пару дней.

Вам может понравиться

Великобритания планирует обновить свою армейскую артиллерию, используя опыт украинского конфликта

Как сообщает портал Defense News, оборонное ведомство Великобритании решило ускорить выполнение своей программы по модернизации своих артиллерийских систем с учетом опыта ведения боевых действий на территории Украины. Британский министр обороны

Система ПВО сбила беспилотники ВСУ на подлете к аэродрому Севастополя

В окрестностях Севастополя в небе были слышны звуки работы противовоздушной системы обороны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российская система ПВО уничтожила украинские беспилотные летательные аппараты. По

Бойцы «Вагнера» окружили группировку войск противника в Клещеевке

Военные компании «Вагнер» вытеснили ВСУ с позиций около Артемовска (укр. Бахмут) южнее поселения Клещеевка. На данный момент поселок полностью окружен. Неприятель остался без шансов выйти оттуда живым, если не согласится