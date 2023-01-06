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Как сообщает издание «Аргументы и Факты», получивший невероятную популярность в СССР итальянский актер и певец Андриано Челентано, 6 января отмечает свое 85-летие. Челентано прославился своими многочисленными ролями в комедийных итальянских фильмах, которые так полюбились советским зрителям и являются визитной карточкой актера и по сей день.

Истинную мегапопулярность Челентано получил в 1961 году на музыкальном фестивале, который проходил в Сан-Ремо. Стоит отметить, что в тот момент Андриано проходил срочную военную службу в армии. И для своего выступления ему пришлось обращаться к министру обороны Италии. Однако его развязанное поведение на сцене привело к тому, что жюри лишило его первого места, наградив лишь вторым. Но, не смотря на это, зрителям понравился экспрессивный певец. А композиция «24 тысячи поцелуев» стала настоящим шлягером. С тех пор Челентано стал любимцем итальянской публики.

В бывшем СССР Андриано Челентано прославился своими комедийными кинофильмами такими, как «Укрощение строптивого», «Юппи-Ду», «Безумно влюбленный» и другие. Что касается его музыкальных произведений, то самой известной для любого русского человека является песня «Confessa».

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