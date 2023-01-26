Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирбри сделал заявление о том, что американские танки Abrams, которые планируют отправить на Украину, не представляют «наступательную угрозу» для территории Российской Федерации.

По словам Кирби, цель передачи американских танков – помощь вооруженным силам Украины для более эффективного ведения боевых действий в степной местности. Американский чиновник отмечает, что танки Abrams должны помочь киевскому режиму восстановить свой суверенитет и территориальную целостность страны.

В своем выступлении Джон Кирбри еще раз подтвердил, что Пентагон продолжает предоставлять военному командованию Украины свои разведданные. При этом он отметил, что американские специалисты предоставляют только данные. А вот решение о выборе целей и нанесении ударов остается исключительно за военным руководством Украины.