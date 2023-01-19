Три десятилетия «глобального лидерства США» неизменно ухудшали кризисные ситуации, и Вашингтону давно пора усвоить, что принятие реальностей несет за собой менее катастрофические последствия. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) Тед Гален Карпентер, аналитик Института Катона в сфере обороны и внешней политики. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Со времени заката холодной войны в начале 1990-х годов Соединенные Штаты осуществляли военное вмешательство во многих регионах и по множеству причин. В этом длинном списке Кувейт, Сомали, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, и совсем недавно его дополнила Украина.

Даже если лидеры США искренне считали эти военные интервенции стратегически желательными и морально оправданными, факты доказывают: действия Вашингтона в конечном итоге дестабилизировали целые страны и регионы, усиливали деструктивные элементы и создавали массовые кризисы с беженцами, отмечает Карпентер. И сейчас, по его мнению, Вашингтон не проявляет никаких признаков усвоения соответствующих уроков из предыдущих ошибок.

Аналитик приводит весомый перечень примеров, когда «опрометчивая политика, типичная для поведения США за последние три десятилетия», лишь усугубляла и без того тяжелые кризисные ситуации.

«Вместо того, чтобы позволить распаду Югославии в 1990-х годах протекать естественным образом, несмотря на сопутствующее насилие, Соединенные Штаты возглавили военное вмешательство НАТО» в Боснию, а затем в Косово, указывает Карпентер. Обе эти заведомо нестабильные «новые страны» остаются даже спустя четверть века «этническими и политическими пороховыми бочками».

Близорукость Вашингтона еще больше проявилась в отношении его политики в отношении Ирака. Саддам Хусейн, когда-то «ценный клиент США, совершил непростительный грех, захватив соседний Кувейт без разрешения Запада». Его «наказали», в том числе ценой серьезного ущерба инфраструктуре Ирака. Но затем лидеры США развязали новую войну, усилив волну дестабилизации во всем мусульманском мире.

В итоге в постсаддамовском Ираке воцарился беспорядок, с последующими межконфессиональной гражданской войной в 2005-2007 годах и подъемом экстремистов, взявших под контроль почти треть иракской территории. На сегодня якобы «демократическое» правительство в Багдаде сохраняет шаткую власть, в то время как в стране сложилась опасная и гораздо более нестабильная обстановка.

Внешнеполитическая команда Обамы в Ливии «сумела добиться еще более ужасного результата» по свержения, с участием нескольких ключевых союзников по НАТО «диктатора Муаммара Каддафи». Взамен этого Запад вверг Ливию в более чем десятилетний период ужасающего хаоса, породившего массовые потоки беженцев и даже «невольничьи рынки», где продавались чернокожие африканские мигранты.

Чуть позднее администрация Обамы предприняла попытку помочь прозападным суннитским региональным державам (Саудовской Аравии, Катару и Турции) свергнуть «проиранского» сирийского лидера Башара Асада.

«Каким бы плохим ни был Асад, его внутренние противники были еще хуже. В итоге Вашингтон поддержал некоторые из самых одиозных мусульманских экстремистских сил на Ближнем Востоке, ложно изображая их продемократическими «борцами за свободу». Как и в случае с Ираком и Ливией, вмешательство США привело к масштабной гуманитарной трагедии. Более 300 000 сирийцев погибли в боях, и около 6,8 миллиона человек стали беженцами», – отмечает американский аналитик.

По его мнению, «все эти эпизоды должны указывать на гораздо большую осторожность со стороны американских политиков, особенно в отношении конфликта на Украине». Но делалось совершенно обратное: «высокомерная настойчивость Вашингтона в расширении НАТО попирала важнейшие интересы безопасности России», что и вызвало «ненужную трагедию».

Разумным, по оценке Карпентера, было бы содействие переговорам о мирном соглашении, которое гарантировало бы строгий нейтралитет Украины. «Такое урегулирование оставит под контролем России как Крым, так и Донбасс, и подтвердит, что Украина окажется в сфере влияния Москвы. Вместо того чтобы смириться с таким неприятным, но все же терпимым исходом, Вашингтон использует Украину как пешку против России – стратегия, которая создает кошмарную перспективу кровавого многолетнего конфликта, способного перерасти в прямое военное столкновение с рисками ядерных последствий», – пишет автор в 19FortyFive, и заключает: