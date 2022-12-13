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За последние несколько месяцев автомобильный рынок России вернулся в «прошлый век»: роскошные дилерские автосалоны с новыми иномарками теперь сменили автомобильные площадки с поддержанными авто из Японии, Китая, Кореи, Казахстана и Беларуси. Конечно, сегодня поиск автомобиля не сложен за счет различных автомобильных интернет-площадок. А вот в 90-е годы было несколько иначе. Об этом рассказал изданию 66. ru директор «Березовского привоза» и депутат думы Березовского городского округа Андрей Брусницин.

По словам Брусницина, в 90-х он зарабатывал перегоном иномарок из Германии в Россию. Он отметил, что поездка всегда была вслепую. Первая поездка Андрея была в Беларусь в самом начале 90-х годов. Тогда у него не было никакой информации, что, где и как. Единственно, что он знал, что из Беларуси возят автомобили в Россию.

Первый капитал для покупки авто Андрей собрал от продажи личных вещей, «зашил деньги в трусы», сел на поезд и поехал с целью покупки первого автомобиля. В Беларуси он на авторынке купил автомобиль, на который хватило бюджета, и погнал его домой. Затем он гонял автомобили из Германии и Литвы, причем, по словам Брусницина, схема была точно такая же, как и при первой его покупке.

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