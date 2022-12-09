ВС РФ пытаются перехватить инициативу в районе Кременной и Сватово, но пока обе стороны там находятся в своеобразном “взаимном полуокружении”, рассказал портал “Военное обозрение”. Военные корреспонденты отмечают, что российские войска хоть и могут использовать БПЛА для разведывательных целей, однако погода пока не позволяет проводить полномасштабную наступательную операцию.

Артиллеристы ВС РФ работают по врагу довольно плотно, но на Изюмском направлении они действовали более активно, не давая ВСУ даже высовываться из окопов.

ВС РФ выбивают противника из балки Журавка, по которой протекает одноименная река. ВСУ в свою очередь пытаются провести наступление на Червонопоповку, откуда откроется прямой путь к Сватово и Кременной. Но в настоящий момент ни одна из сторон не может перехватить инициативу. Кому это удастся, тот и выйдет победителем за населенные пункты ЛНР, считают авторы публикации.